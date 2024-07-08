Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, İlk Yarıda 2 Milyon 480 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, İlk Yarıda 2 Milyon 480 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Büyükşehir Belediyesi tarafından Burç Ormanı'nda kurulan ve 380 türden 8 bin hayvana ev sahipliği yapan Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan park, yılın ilk 6 ayında 2 milyon 480 bin ziyaretçiyi ağırladı. Park, kentin turizmine büyük katkı sağlarken, çocuklar ve aileler tarafından da büyük ilgi görüyor.

08.07.2024 11:03
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yılın ilk yarısında 2 milyon 480 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesince Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 380 türden 8 bin civarında hayvanı misafir ediyor.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan parkı, yılın ilk 6 ayında 2 milyon 480 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Doğal Yaşam Parkı'nın kentin önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Parkın yılın ilk 6 ayında yaklaşık 2 milyon 480 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını anımsatan Özsöyler, "Çevre il ve ülkelerden de ziyaretçi geliyor. Yılın ikinci 6 ayında da yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi hedefliyoruz. Bu yıl 5,5-6 milyon ziyaretçiyi Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda görmeyi hedefliyoruz." dedi.

Turizme katkı sağlıyor

Özsöyler, hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerin kentteki esnafa da katkı sağladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimiz buraya geldikten sonra şehirde geziyor, tarihi yerleri görüyor, aynı zamanda baklava alıyor. Esnaftan burayı gezmek için gelenlerin kendilerinden alışveriş yaptığını çok duyuyoruz. Bu nedenle parkımızın kentin turizmine büyük katkısı oluyor. Özellikle çocukların burayı çok istediğini biliyoruz. Ailecek geldikten sonra otellerde konaklıyorlar, bakırcılar çarşısını, kaleyi, diğer tarihi ve ören yerlerini geziyorlar. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı turizmde kentin lokomotifi görevini üstleniyor. Aynı zamanda görülmesi gereken en önemli yerlerde birinci sırayı almaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, İlk Yarıda 2 Milyon 480 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, İlk Yarıda 2 Milyon 480 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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