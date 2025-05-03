Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na Yeni Projeler: Yırtıcı Adası ve Afrika Savanı

Yırtıcı Adası ile Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın ziyaretçi sayısı artırılacak

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na yapılacak olan "Yırtıcı Adası" ve "Afrika Savanı" ile hayvanat bahçesine ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi konumunda olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 2025'in sonuna "Yırtıcı Adası" ve "Afrika Savanı" kurulacak.

Çalışmaların hızlı bir şekilde başlatıldığı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 6 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak olan "Yırtıcı Adası" projesiyle birlikte aslanlar ve kaplanlar doğal yaşam alanlarını andıran geniş bir arazide serbestçe dolaşabilecek.

Yırtıcı Adası'nda aslanlar ve kaplanlar için yeşil alan, kayalık yükseltiler ve göletler yer alacak. Bahçeyi ziyarete gelen ziyaretçiler, geniş güvenlik camlarının ardından yırtıcı hayvanların gündelik yaşamlarına yakından tanıklık edebilecek.

Fiziksel temasın tamamen engelleneceği alanda, hayvanlarla göz göze gelinen anlar ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacak. Yırtıcı Adası projesi hayata geçirildiğinde Afrika'ya gitmeye gerek kalamayacak.

Ayrıca Doğal Yaşam Parkı'nda bir milyon metrekarelik devasa alana Afrika kökenli türler için 6 bin metrekarelik özel bir yaşam alanı oluşturulacak. Gerçek savan şartlarına yakın bir ortamın oluşturulmasının hedeflendiği bu alanda zebra, antilop, deve kuşu ve zürafa gibi birçok tür bir arada, doğal etkileşim içinde yaşayabilecek.

Doğal bitki örtüsü, iklimlendirme sistemleri ve su kaynaklarıyla Afrika savanlarını andıracak şekilde tasarlanacak olan alanda, hayvanların sosyal davranışlarını sürdürebilmeleri için etkileşimli alanlar oluşturulacak.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda kurulacak olan "Afrika Savanı" ve "Yırtıcı Adası" projeleri ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Projeler hayata geçtiğinde Afrika'ya gitmeye gerek kalamayacak" dedi.

Kentin gözde mekanlarından biri olan Doğal Yaşam Parkı'nda açılacak olan "Afrika Savanı" ve "Yırtıcı Adası" ile hayvanat bahçesine ziyaretçi sayısının artıracağını belirten Şahin, yılda 5 milyonun üzerinde ziyaretçinin ziyaret ettiği Doğal Yaşam Parkı'nı yılda 10 milyon kişinin ziyaret etmesini hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın çok özel bir mekan olduğunu belirten Şahin, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Avrupa'da ve dünyada doğal yaşam adına en güzel yerlerden bir tanesidir. Burada bir buçuk milyon metrekare alan var. Her hayvanın doğal yaşam alanı belirliyoruz. Her hayvanın yaşam standartlarına göre ve onların mutlu olacağı mekanları ayarlıyoruz. Doğa dostu ve insan dostu bir şehiriz. Bunun sonunda da çok büyük bir emek var. 81 ilden misafirlerimiz geliyor. Gaziantep'ten de ziyaretçilerimiz geliyorlar. Gaziantep'te ilk başkan olduğumda Safari Parkı açtık. Birbiriyle uyumlu hayvanların kafeslerini kaldırdık ve birlikte yaşamaya başladılar. Daha sonra Tropik Kelebek Bahçesini ve Uğur Böceği Bahçesini açtık. Doğa ve Zooloji Müzemizi açtık. Tropik Koi Balık Bahçesini açtık. Koi balıkları Japonya'dan ve Çin'den gelen ve biberonla beslenen balıklar, o bölümü de açtık. Gaziantep'e yeniden gelinmesi için bir neden daha var" dedi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın Avrupa'dan en yüksek doğurganlık oranına sahip olduğunu ifade eden Şahin, "Günün sonunda hayvanlar mutlu, ziyaretçilerimiz mutlu, çocuklarımız parkımızı gezdiği zaman mutlu, anne babalar mutlu ve biz de bu mutluluktan istifade ediyoruz. Hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Şimdi sırada çok önemli bir çalışma var. Genelde insanlar kaplanı ve aslanı görmek için Afrika'ya gidiyorlar. Tabi çok uzak bir mesafe ve çok pahalı oluyor. Herkesin bu fırsatı yakalaması mümkün değil. Şimdi biz üç ay sonra bir cam tünel yapacağız. İnsanlar camların içinden geçecek. Aslanları ve kaplanları serbest bırakacağız. Ziyaretçilerimiz cam tünelden geçerken aslanlar ve kaplanları görecek. Çocuklarımız için yeni bir heyecan ve yeni bir güzellik olacak. Ekip hızlı bir şekilde çalışıyor. Ondan sonra da Afrika Savanı yapacağız. Birbiriyle uyumlu Afrika hayvanlarını kafeslerden çıkarıp, onlar için birlikte yaşamaları sağlayacağımız bir alan oluşturacağız" diye konuştu.