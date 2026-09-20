Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 4 yavru flamingo dünyaya geldi, sayı 52'ye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 4 yavru flamingo dünyaya geldi, sayı 52'ye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı\'nda 4 yavru flamingo dünyaya geldi, sayı 52\'ye ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki Flamingo Adası'nda 4 yavru flamingo dünyaya geldi; yaklaşık 10 yıl önce 20 flamingoyla kurulan adadaki kuş sayısı 52'ye ulaştı. Parkta 380 türden 8 bin canlı bulunuyor ve yetkililer buranın Türkiye'de tek yavru alan park olduğunu belirtiyor.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yaklaşık 10 yıl önce 20 olan flamingo sayısı 52'ye ulaştı.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yüz ölçümü ve barındırdığı tür çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alıyor.

???????Tür çeşitliliğinin yanı sıra doğurganlık oranıyla da dikkati çeken parktaki Flamingo Adası'nda 4 yavru flamingo dünyaya geldi.

Yaklaşık 10 yıl önce 20 flamingo ile kurulan adada kuş sayısı 52'ye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, parkın Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın da dördüncü büyük doğal yaşam parkı olduğunu söyledi.

Parkta 380 türden 8 bin canlıyı misafir ettiklerini belirten Özsöyler, "Parkımızda Türkiye'de tek yavru alan Flamingo Adası yer alıyor. Geçen sene de bu sene de yavru aldık. Bu sene 4 yavrumuz oldu. Yavrulara anneleri bakıyor, kuluçkaların süreleri 27-30 gün arasında değişiyor." diye konuştu.

Bakıcıları değiştirilmiyor

Adada anne flamingoların özel topraktan huni şeklinde kuluçka yaptığını anlatan Özsöyler, "Kuluçkalara bir yumurta bırakıyorlar. Yumurtadan da bir yavru çıkıyor ve anne kendi ağzından çıkan besinle yavrusunu besliyor. Şu anda 52 flamingomuz var." dedi.

Özsöyler, "Hayvanlar bulundukları ortamı çok benimsediler, kendi ana vatanları gibi hissediyorlar. Özellikle dengeli besliyoruz. Hayvan dengeli beslendiği ve burada huzurlu hissettiği zaman yavruluyor. Biz de Türkiye'de tek yavru alan park olmanın mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

Hayvanların rahatsız olmaması için bakıcılarını bile değiştirmediklerini kaydeden Özsöyler, flamingo yavrusu gören ziyaretçilerin de çok mutlu olduğunu, bu kuşların özellikle çocukların çok ilgisini çektiğini ekledi.

Kaynak: AA
GaziantepHayvanlarTürkiyeGüncelÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
13:29
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
13:10
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
12:59
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
12:58
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 13:47:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 4 yavru flamingo dünyaya geldi, sayı 52'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement