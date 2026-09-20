Gaziantep Doğal Yaşam Parkı\'nda 4 yavru flamingo dünyaya geldi, sayı 52\'ye ulaştı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yaklaşık 10 yıl önce 20 olan flamingo sayısı 52'ye ulaştı.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yüz ölçümü ve barındırdığı tür çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alıyor.

???????Tür çeşitliliğinin yanı sıra doğurganlık oranıyla da dikkati çeken parktaki Flamingo Adası'nda 4 yavru flamingo dünyaya geldi.

Yaklaşık 10 yıl önce 20 flamingo ile kurulan adada kuş sayısı 52'ye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, parkın Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın da dördüncü büyük doğal yaşam parkı olduğunu söyledi.

Parkta 380 türden 8 bin canlıyı misafir ettiklerini belirten Özsöyler, "Parkımızda Türkiye'de tek yavru alan Flamingo Adası yer alıyor. Geçen sene de bu sene de yavru aldık. Bu sene 4 yavrumuz oldu. Yavrulara anneleri bakıyor, kuluçkaların süreleri 27-30 gün arasında değişiyor." diye konuştu.

Bakıcıları değiştirilmiyor

Adada anne flamingoların özel topraktan huni şeklinde kuluçka yaptığını anlatan Özsöyler, "Kuluçkalara bir yumurta bırakıyorlar. Yumurtadan da bir yavru çıkıyor ve anne kendi ağzından çıkan besinle yavrusunu besliyor. Şu anda 52 flamingomuz var." dedi.

Özsöyler, "Hayvanlar bulundukları ortamı çok benimsediler, kendi ana vatanları gibi hissediyorlar. Özellikle dengeli besliyoruz. Hayvan dengeli beslendiği ve burada huzurlu hissettiği zaman yavruluyor. Biz de Türkiye'de tek yavru alan park olmanın mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

Hayvanların rahatsız olmaması için bakıcılarını bile değiştirmediklerini kaydeden Özsöyler, flamingo yavrusu gören ziyaretçilerin de çok mutlu olduğunu, bu kuşların özellikle çocukların çok ilgisini çektiğini ekledi.