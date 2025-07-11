Gaziantep'e Akıllı Meyve Sebze Hali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kente akıllı meyve sebze hali yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte gıda güvenliğinin sağlanması vatandaşların ucuza taze ürüne ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla içerisinde akıllı sistemlerin yer alacağı meyve sebze hali inşa edilecek.

Yaklaşık 450 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan halde, 466 iş yeri ve soğuk hava depoları bulunacak.

Hal, şehir merkezine 15, Oğuzeli'ne 20 ve Nizip'e ise 48 kilometre uzaklıkta olacak.