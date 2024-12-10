Gaziantep Hastanesi'nde Acil Durum Tatbikatı

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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Afet ve Acil Durum Planı Saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tatbikatta, olası bir yangın anında aksaklıkların neler olabileceği ve acil durum sürecinde izlenecek yol katılımcılara aktarıldı.

Senaryo gereği tatbikatta Gaziantep Şehir Hastanesi'nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde bir hasta odasında prizde unutulan bir şarj aletinin yangına sebep olmasıyla yangın giderek büyümeye devam etti.

Hastaneye ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevki hızlı bir şekilde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, "70 personel 1 ambulans 1 itfaiye aracının katılımıyla hastane afet planı tatbikatı gerçekleştirildik. Gerçekleştirilen tatbikatta yangın anında müdahale, hasta-yaralı tahliyesi ve acil servis kapasite artırımı gibi konuları işledik. Tatbikatımız başarılı bir şekilde tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Tatbikatların hayati önem taşıdığını aktaran Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Gültekin Serdar Tolay ise tatbikatların asıl amacının olası bir afet durumunda görev alacak kişilerin en kısa zamanda hastaneye intikal etmeleri, nasıl bir yol izleyeceklerini bilmeleri, eksiklikler varsa bunların tespit edilip giderilmesi olduğunu kaydetti.