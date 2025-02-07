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Gaziantep'in Gazi Ünvanı

Gaziantep\'in Gazi Ünvanı

Gaziantep'e Gazi unvanı verilişinin 104. yılı dolayısıyla protokol üyeleri mesaj yayımladı.

07.02.2025 19:19
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Gaziantep'e "Gazi" ünvanı verilişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla protokol üyeleri mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gazi ünvanına sahip tek şehrin Gaziantep olduğunu hatırlattığı mesajında, "Her şehir farklı özellikleriyle ön planda olmuştur. Kimisi tarihi, kimisi kültürel, kimisi coğrafi, kimisi yenilikçi özellikleriyle bilinir. Ama Antep, önce Gazi'dir. Antep, vatan uğruna, bayrak uğruna 11 ay boyunca kadın erkek, genç yaşlı hem yoklukla hem düşmana karşı topyekün mücadele etmiş ve pes etmemiş, namusuna namahrem eli değdirmemiştir." ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Antep halkının bağımsızlık uğruna sergilediği eşsiz direnişin, yalnızca şehrin değil, tüm milletin kaderini değiştiren büyük bir destan olduğunu belirtti.

Şahin, gazi şehrin 104 yıl önce işgale karşı gösterdiği cesaret ve kararlılıkla tarih yazdığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Açlık, yokluk ve imkansızlık içinde bile boyun eğmeyen Antep halkı, 6 bin 317 şehidinin kanıyla vatan toprağını savunarak, bağımsızlık yolunda destansı bir mücadele verdi. İşte bu ruh, sadece Gaziantep'in değil, tüm Türkiye'nin özgürlük mücadelesinin mihenk taşı oldu. Gaziantep savunması, sadece bir şehrin değil, bir milletin onurunu koruma kararlılığıdır. Nasıl ki 104 yıl önce, 'Ya istiklal ya izmihlal' diyerek işgale karşı durduysak bugün de her türlü zorluğa aynı ruhla göğüs germeye devam ediyoruz."

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, "Atalarımızın bize miras bıraktığı bu ruhu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Gaziantep'i her zaman daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, şanlı tarihi ve köklü mirası koruyarak yüceltmek için her alanda söz sahibi bir Gaziantep hayal ettiklerinin altını çizdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise Antep savunmasında kedi cephanesini üreten Gazi şehrin, gelişen sanayisiyle bugün de ülkenin 6. büyük ekonomisi konumunda olduğuna değindi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da Gaziantep savunmasının tarihin altın sayfalarına kahramanlık destanı olarak kazındığını anlattı.

Kaynak: AA

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