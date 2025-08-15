Gaziantep'in Güneşle Buluşan Kurutmalıkları - Son Dakika
Gaziantep'in Güneşle Buluşan Kurutmalıkları

15.08.2025 11:19
Gaziantep'te kadınlar, güneşte kurutulan sebzelerle renkli görüntüler oluşturuyor ve yurt dışına gönderiyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi tescilli lezzeti kurutmalıklar, olgunlaşması ve lezzetlenmesi için güneşle buluştuğu tepelerde rengarenk görüntü oluşturuyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'in sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden kuru dolmaların yapıldığı sebzelerin üretimi sürüyor.

Tarlalardan toplanan biber, patlıcan, acur ve kabaklar, mahallelerdeki kadınlar tarafından içleri çıkarıldıktan sonra ipe diziliyor.

Kentin yüksek kesimlerindeki tahta tezgahlara asılan sebzeler, güneşte kurumaya bırakılıyor.

Şehrin yüksek bölgeleri rengarenk bir görüntü oluştururken doğal yöntemlerle kuruyan sebzeler lezzetine kavuşuyor.

Sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Gaziantep'te sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken kurutmalıklara fayda sağlıyor.

"Yurt dışına da gönderiyoruz"

Kurutmalık işiyle uğraşan Fevzettin Özoğlu, AA muhabirine, bu mesleği 17 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Tarladan toplanan ürünlerin, mahallelerdeki kadınlara dağıtıldığını anlatan Özoğlu, "Kadınlar, ürünlerin içini çıkarıp ipe takıyor. Daha sonra buraya getiriyoruz. Biber, hava durumuna bağlı olarak ortalama 10-12 günde, patlıcan ise 2 günde kuruyor. Toplu hale getirdiğimiz ürünleri Türkiye'nin her tarafına, bazen yurt dışına da gönderiyoruz." dedi.

Sıcak hava yarıyor

İşçilerden Orhan Savaş da sıcak havanın kendilerini olumsuz ama ürünleri olumlu etkilediğini söyledi.

İşlerini severek yaptıklarını belirten Savaş, şunları dile getirdi:

"Havaların sıcak olması, ürünleri biraz açık renkli çıkarıyor, patlıcan da bazen lekeli oluyor. Çok sıcakta çalışmak her insanı etkiler ama ekmek paramız bu, o yüzden şikayetçi değiliz. Ürünlerimiz aşırı sıcaktan etkilenmemesi, yanmaması için perde çekiyoruz. Sıcaklıkların 35-36-37 derecelerde seyretmesi, ürünleri daha da kaliteli çıkarıyor ama daha da sıcak olduğunda ürünleri muhafaza etmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Kültür, Tarım, Yaşam

