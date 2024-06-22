Gaziantep'in kadın pide ustası erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika
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Gaziantep'in kadın pide ustası erkeklere taş çıkartıyor

Gaziantep'te yaşayan Sevgi Keleş, depremde ihtiyaç sahiplerine ekmek yapmak için başladığı işine severek devam ediyor. Pide fırınında tek kadın olarak çalışan Keleş, depremin stresini depremzedelere yardım ederek atıyor ve kadınların pide sektöründe daha fazla yer alması gerektiğini vurguluyor.

22.06.2024 16:15
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Gaziantep'in kadın pide ustası erkeklere taş çıkartıyor

Depremde başladığı işine severek devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 37 yaşındaki Sevgi Keleş, depremde ihtiyaç sahiplerine ekmek yapıp dağıtmak için başladığı işine severek devam ediyor.

Gaziantep'in Karagöz Mahallesi'nde bulunan pide fırınında tek kadın olarak çalışan Sevgi Keleş, işini severek yapıyor. 6 Şubat depreminde depremzedelere ekmek yapmak için işe başladığını belirten Keleş, depremin stresini depremzedelere yardım ederek attığını söyledi. Keleş, pide fırınında genellikle erkeklerin çalıştığı algısını yıkmak istediğini ve bu işi de kadınların yapabileceğini ifade etti.

"Ekmeğe ihtiyacı olan insanlar için çalışmaya başladım"

Depremde başladığı işini bundan sonraki hayatında da devam ettireceğini söyleyen Keleş, "Evdeydim ve yalnız kalıyordum. Ekmeğe ihtiyacı olan insanlar için çalışmaya başladım. Deprem süreci boyunca her gün bin 500 ekmek yaptık. Önceden başka bir işle uğraşıyordum. Bu işimi daha çok sevdiğim için devam etmeye karar verdim. Burada işi yavaş yavaş öğreniyorum. Ustalarım bana çok yardımcı oluyor. Burada her şeyi öğrenmeye gayret ediyorum. Havalar çok ısındı ama beni etkilemiyor. İşimi çok seviyorum. Pide sektöründe kadınlar çoğalmalıdır. Ben birkaç kişi gördüm ve çok mutlu oldum. Umarım sayımız daha da yükselir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'in kadın pide ustası erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika

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