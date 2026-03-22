Gaziantep'in Lezzeti: Coğrafi İşaretli Yuvalama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'in Lezzeti: Coğrafi İşaretli Yuvalama

Gaziantep\'in Lezzeti: Coğrafi İşaretli Yuvalama
22.03.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep mutfağının meşhur yuvalama yemeği, bayram sofralarının vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor.

GÖKHAN ÇALI/ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep mutfağının özel yemeklerinden coğrafi işaretli yuvalama, kentin kültürel kimliğiyle bütünleşen ve şehre gelenlerin tatmak istediği bir yemek olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nin son haberinde, Gaziantep'in bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden yuvalama yemeğinin yapımı anlatıldı.

Bayram hazırlıkları kapsamında bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yuvalama geleneğini yaşatıyor.

Özellikle Ramazan Bayramı sabahında kahvaltı yerine tüketilen yuvalama, önemli konukların ağırlandığı sofralarda da baş köşede yer alıyor.

Hazırlanması zahmetli yemeklerden yuvalama, aile bireylerini aynı sofrada buluşturan önemli bir kültürel değer olarak da görülüyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Esra Göğüş, yuvalamanın Gaziantep mutfağında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Göğüş, yuvalamanın Ramazan Bayramı'nın adeta "sultanı" olduğunu belirterek, "Gaziantep'in baş yemeği yuvalamadır. Sarı çeltik Karacadağ pirinci kullanılması önemlidir çünkü yuvalamanın sertliği bundan gelir." dedi.

Yuvalamanın emek isteyen meşakkatli bir yemek olduğunu dile getiren Göğüş, hazırlıkların günler öncesinden başladığını ifade etti.

Göğüş, bu lezzetin aynı zamanda bir kimliği, kültürü ve kadın emeğini temsil ettiğini söyledi.

Yuvalama yemeği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (5 kişilik)

500 gram kuşbaşı et2 adet ilikli kemik1 su bardağı nohutSos için:

2 yemek kaşığı sade yağ1 yemek kaşığı kuru nane1 tatlı kaşığı toz karabiberYoğurt sosu için:

3 su bardağı süzme yoğurt1 adet yumurta1 yemek kaşığı zeytinyağı1 çay bardağı süt (isteğe bağlı)Köftesi için

2 su bardağı sarı çeltik pirinç250 gram çiğ köftelik et1 tatlı kaşığı karabiber1 tatlı kaşığı tuz1 adet büyük soğan1 adet yumurtaYapılışı

Süzme yoğurt, yumurta, zeytinyağı ve süt, blenderde çırpılır, ocak üzerinde bir taşım karıştırılarak kaynatılır.İlikli kemikle birlikte kuşbaşı et ve bir gece önceden ıslatılmış nohut, ocağa konulur. Üzerindeki köpüğü alınır, tuz konularak pişirilir.Diğer tarafta pirinç iyice yıkanıp süzgece konur. Süzülen pirinç ile çiğ köftelik kıyma, soğan, yumurta, baharatlar konulur, et makinesinde çekilir.Hiç su koymadan arada bir el ıslatılarak yoğrulan köfte, küçük nohut iriliklerinde avuç içi az yağlanarak yuvarlanır.Hepsi bittikten sonra kaynayan tuzlu suda 2-3 taşım kaynatılıp boşaltılır.Pişmiş et ve nohudun üzerine haşlanan yuvalamalar konulur ve etle 2-3 taşım kaynatıldıktan sonra hazırlanan yoğurt suyuyla birleştirilir.Isıtılmış sade yağın içerisine nane ve karabiber konulur. Hazırlanan bu sosla yuvalama yemeği servis edilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Gaziantep, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'in Lezzeti: Coğrafi İşaretli Yuvalama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:14:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Gaziantep'in Lezzeti: Coğrafi İşaretli Yuvalama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.