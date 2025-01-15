Gaziantep'in Tescilli Simit Kebabı

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Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve az bilinen simit kebabı, benzersiz tadıyla damakları lezzetlendiriyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'in pek bilinmeyen tescilli lezzetlerinden biri olan "Simit kebabı", genellikle özel günlerde, misafir ağırlamada ya da kış aylarında tercih ediliyor.

Bazı yörelerde "Oruk kebabı" olarak da bilinen simit kebabı, kısa sürede hazırlanması ve uzun süre tok tutma özelliğiyle de biliniyor.

Adını yöre halkı tarafından simit adı verilen ince bulgurdan alan kebap, içerisine ince bulgur konulan orta yağlı az çekilmiş kıymanın çeşitli baharatlar ve çam fıstığı ile zırhtan geçirilmesinin ardından geniş enli şişlere takılarak hazırlanıyor.

Şişlerdeki malzemelerin kömür ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan kebap, baharatların ve kıymanın uyumuyla damakları tatlandırıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Simit kebabı" genellikle közlenmiş biber, domates, ezme salata, piyaz çeşitleri ve isteğe göre üzerine serpilen fıstık tozuyla süslenerek servis ediliyor.

Kebap, içerisinde bulunan kıyma ve bulgur sayesinde protein ve karbonhidrat açısından zengin olmasıyla yiyenler için de önemli besin kaynağı oluyor.

Gaziantep'te 42 yıldır yöresel yemekler yapan aşçı Serdar Gezer, AA muhabirine, Gaziantep'in bütün lezzetli ve unutulmuş kebap çeşitlerini yöre halkına ve turistlere tanıtmaya çalıştığını söyledi.

Simit kebabının Gaziantep'te tescilli bir kebap olduğunu vurgulayan Gezer, "Başka şehirlerdeki insanlar simit kebabı denilince kahvaltıda yapılan simit zannediyorlar ama o öyle değil. Bizde simit, bulgurun küçük öğütülmüş ince haline deniliyor. Bulguru, kuzunun boşluk kısmı ve çam fıstığı ile birleştiriyoruz." dedi.

Gezer, simit kebabının eskiden haftada bir defa olsun bir evde veya iş yerlerinde yapıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Simit kebabını şimdi Gaziantep'teki yeni nesil bile bilmiyor eski nesil de bu yemeği unuttu. Ben bu yemeği insanlara tattırmak için de her zaman rafımda sunuyorum. Simit kebabımızı dışardan gelen müşterilerimize bu kültürü unutturmamak için tavsiye ediyoruz. Gaziantep'e geldiğinizde tadılması gereken kebap simit kebabıdır. Gaziantep'e geldiğinde müşterilerimiz değişik bir kebap türü soruyorlar. Ben de simit kebabını öneriyorum. Müşterilerimiz kebabı yedikten sonra bize teşekkür ediyorlar bu da bizi çok mutlu ediyor, gerçekten mutlu oluyoruz. Bu yemeği dışardan gelen misafirlerimize göğsümü gere gere tattırmak istiyorum. Gaziantep'te ustalarımız veya benim gibi meslektaşlarımız lütfen bunları insanlarımıza aşılayalım."

Simit kebabının farklı bir kebap türü olduğunu ve bu lezzeti insanlara unutturmamak için iş yerinde yapmaya devam edeceğini ifade eden Gezer, simit kebabının yapılışını şöyle anlattı:

"Bir kilo yarım yağlı kıymanın içerisine bir su bardağı kadar ince bulgur, çam fıstığı, kimyon, kırmız biber, tuz, karabiber, soğan ve sarımsağı zırh eşliğinde çekiyoruz ve şişleyip ocakla buluşturuyoruz."