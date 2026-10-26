Gaziantep İslahiye'de 2 ayrı kazada 4 kişi ağır yaralandı, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de 2 ayrı kazada 4 kişi ağır yaralandı, soruşturma başlatıldı

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Gaziantep İslahiye\'de 2 ayrı kazada 4 kişi ağır yaralandı, soruşturma başlatıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün saat 19.00 ve 20.00 sıralarında meydana gelen 2 ayrı kazada toplam 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hatay'ın Hassa Devlet Hastanesi ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşanan 2 ayrı kazada toplam 4 kişi ağır yaralandı.

İlk kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İslahiye ilçesi Haydarkenli Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim B. (62) yönetimindeki 27 ACJ 854 plakalı otomobil, Vahit K.'nin (60) kullandığı 27 AJF plakalı traktörün toprak yüklü römorkuna arkadan çarptı. Sürücü İbrahim B. ile aynı aileden Necla B. (52) ve Şeyda B. (19) ağır yaralandı.

MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF TİCARİ ARACIN ÖN CAMINA ÇARPTI

İkinci kaza ise dün saat 20.00 sıralarında, İslahiye Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Metin A. (47) yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet T. (17) idaresindeki 27 BBY 679 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet, hafif ticari aracın önüne saplanırken, sürücüsü Mehmet T. ise savrulup aracın ön camına çarparak ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hatay'ın Hassa ilçesinden sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkarıp sağlıkçılara teslim etti. Her 2 kazadaki yaralılar ambulanslarla Hatay'ın Hassa Devlet Hastanesi ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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