Gaziantep İslahiye'de minibüs motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gaziantep İslahiye'de minibüs motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'de park halindeki bir minibüsün motorundan kedi sesi geldiğini fark eden araç sahibi, durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Ekipler, minibüsün motor bölümüne sıkışan yavru kediyi dikkatli çalışmayla kurtararak sağlığı iyi olduğu için sokağa bıraktı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir minibüsün motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi'ndeki giysi pazar alanında park halindeki minibüsün sahibi Halil Sipahi, aracın motor kısmından kedi ses geldiğini duydu.
Sipahi'nin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ile İslahiye Belediyesi Zabıta ekipleri ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu motor bölümüne giren yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.
Sağlık durumu iyi olan kedi, ekiplerce sokağa salındı.
Kaynak: AA
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