Gaziantep İslahiye\'de uyuşturucu çalışmasında 1,20 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep İslahiye'de uyuşturucu çalışmasında 1,20 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmada bir şüphelinin üzerinde 1,20 gram esrar ele geçirildi. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada 1,20 gram esrar ele geçirildi.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında E.Ö'nün (20) üzerinde 1,20 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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