Gaziantep Meslek Lisesi Öğrencileri Tarımı Kolaylaştıran Mobil Uygulama Geliştirdi - Son Dakika
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Gaziantep Meslek Lisesi Öğrencileri Tarımı Kolaylaştıran Mobil Uygulama Geliştirdi

Gaziantep Meslek Lisesi Öğrencileri Tarımı Kolaylaştıran Mobil Uygulama Geliştirdi

Gaziantep'teki Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, çiftçilerin tarım faaliyetlerini kolaylaştırmak için mobil uygulama geliştirdi. Uygulama sayesinde çiftçiler, tarlaların sulamasını uzaktan kontrol edebilecek ve hava durumu ile toprağın nemine dair bilgilere anında erişebilecek. Bu sayede çiftçiler, su, para ve zaman tasarrufu sağlayacak.

30.05.2024 14:13
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Gaziantep'teki meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdikleri mobil uygulamayla çiftçiler hem tarlaların sulamasını uzaktan kontrol edebilecek hem de yağmur, don riski ve sıcaklıklarla ilgili durumlardan anında bilgi sahibi olacak.

Şahinbey ilçesindeki Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, ilçedeki çiftçilerin tarım faaliyetleri sürecinde yaşadıkları olumsuzlukları ve kayıpları ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

Öğrenci ve öğretmenler, 2 yıl süren çalışmanın ardından cep telefonuyla uygulama üzerinden kontrol edilebilen otomasyon sulama sistemi geliştirdi. Meslek lisesi öğrencileri daha sonra otomasyon sulama sistemine hava durumunu ve toprağın nemini ölçebilen sensör ile veri depolaması için yazılım entegre etti.

Sistem, okulun bahçesinde kurulan özel alanda başarıyla uygulanmaya başlandı.

Sahadan edindiği bilgilerle çiftçileri yönlendirerek sulama için uygun şartları belirleyen sistem, su, para ve zamandan tasarruf sağlayacak.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Taner Şentürk, AA muhabirine, bölgelerindeki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kolaylaştırabilmek için öğrencileriyle sistem geliştirdiklerini anlattı.

Tarlalarına sulama yapmak için giden çiftçilerin zaman ve maddi kayıplarının olduğunu dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

"Bölgemiz çiftçilerden oluşmakta ve tarlalar da çiftçilerden uzakta. Zaman ve paradan tasarruf edilebilmesi için uzaktan kontrol edilebilen bir otomasyon geliştirdik. Çiftçilerimiz otomasyonu tarlalarına kurduklarında evlerinden kontrol edebilecek, sulamayı uzaktan başlatıp bitirebilecek. Çiftçiler, tarlalarında yağmur, don riski ve sıcaklıkla ilgili durumları bilecek. Amacımız çiftçilerimize faydalı olmak. Çiftçilerden talep gelirse bütün imkanlarımızı paylaşacağız."

Sistem okul bahçesinde uygulanıyor

Bölümün 11. sınıf öğrencisi Hüseyin Uzsuz da ailesinin çiftçilik yapmasından dolayı proje fikrinin kendisinden çıktığını belirtti.

Söz konusu sorunları ailesinin de yaşadığını bildiren Uzsuz, "Arkadaşlarla amacımız ülkemize ve ailemiz gibi çiftçilere katkıda bulunmak. Sistemi okulumuzda uyguluyoruz ve ileride büyük bahçelere yaymayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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