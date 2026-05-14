Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek Güven Tazeledi

Gaziantep'te düzenlenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti seçiminde Başkan Cengiz Şimşek güven tazeledi.

Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde yapılan seçimlerde, mevcut başkan Şimşek yeniden aday oldu.

Tek listeyle gidilen seçimde Başkan Şimşek, yeniden göreve seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'in dünya ile ticaret yapan bir şehir olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur da sanayicilerin üretim, istihdam ve ihracatı ile kentin her anlamda gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ise Gaziantep'te yaşanılan her bir başarıda üreticilerin alın teri olduğunu kaydetti.

Tek liste ile gidilen seçimlerde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin yeni müteşebbis heyet üyeleri de belirlendi.