Gaziantep'te 19 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 19 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Gaziantep\'te 19 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Gaziantep'te depremler sonrası inşa edilen 19 bin 185 konutun kurası çekilip teslim edildi.

09.11.2024 13:18
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan kalıcı konut seferberliğinde Gaziantep'te 19 bin 185 konutun kurası çekilerek, hak sahiplerine teslim edildi.

Depremlerden etkilenen 11 ilin arasında yer alan Gaziantep'te asrın felaketinin ardından temelleri atılarak, inşaatına başlanan konutlar yükselmeye devam ediyor.

Kentte 4 etap tamamlanarak, 19 bin 185 konut kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, deprem bölgesinde çalışmaların son hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kentte depremlerde 4 bine yakın can kaybı yaşandığını hatırlatan Çeber, "Nurdağı depremde oransal olarak en çok hasar alan yerlerden biri. İlçede 41 bin vatandaşımız var, 2 bin 25'i rahmetli oldu. Yani her 20 kişiden birisi hayatını kaybetti. 11 bin civarında yapı stoku vardı. Bunun yaklaşık 7 bini kullanılamaz hale geldi. Depremden hemen sonra çok yoğun çalışmalara başladık." dedi.

Asrın felaketinden sonra hem devletin tüm gücüyle, sivil toplum ve milletin tüm desteğiyle çalışmaların sürdüğünü anlatan Çeber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Nurdağı'nda 200 civarında iş yeri yapıp teslim ettik. Tam bir işbirliği var. Yine depremde 25 yataklı devlet hastanemiz yıkılmıştı, yerine 72 yataklı çok güzel bir hastaneyi 2 ay önce hizmete açtık. Yıkılan her dersliğin yerine en az 5 yeni derslik yapacağız diye vaadimiz vardı onu gerçekleştiriyoruz. Toplam derslik sayımızı yüzde 15 arttıracağız dedik ama biz Allah'ın izniyle yüzde 20'nin de üzerine çıkacağız."

"En önemli işimiz afetle ilgili işler"

Vali Çeber, bölgede sadece konutlarla değil akla gelecek her türlü altyapı, işyeri, her türlü fiziki yapıyla çalışmaların son hızıyla devam ettiğini ifade ederek, "Prensibimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın emirleri doğrultusunda, en son afetzede güvenli, huzurlu, sağlıklı yuvasına kavuşana kadar bizim en önemli işimiz afetle ilgili işler." diye konuştu.

Kendisinin akademik çalışma konusunun da afet yönetimi olduğunu hatırlatan Çeber, şunları kaydetti:

"Birçok afeti inceledim birçok afette yerinde bulundum. 6 Şubat'ta yaşadığımız gerçekten çok büyük düzeyde bir afetti ve altından kalkılması çok zor bir mücadeleydi. Ancak tam bir işbirliğiyle çalışmalara başladık. Tam dayanışma örneği gösterdik. Devletimizin ne kadar büyük bir devlet olduğu, milletimizin ne kadar asil bir millet olduğunu gösterdik. Bir yıl sonra fiziki anlamda deprem gündemini hemen hemen kapatmış olacağız. Bir taraftan psikolojik unsurlarla da mücadele ediyoruz, psikososyal çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

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