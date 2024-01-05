 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te 200 Araçta Lastik Patlatan Şüpheliler Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 200 Araçta Lastik Patlatan Şüpheliler Aranıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde gece saatlerinde park halindeki yaklaşık 200 aracın lastiği, kişi veya kişilerce kesici aletle patlatıldı. Olayı öğrenen araç sahipleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep\'te 200 Araçta Lastik Patlatan Şüpheliler Aranıyor
05.01.2024 - 13:15,
Abone Ol

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde gece saatlerinde park halindeki yaklaşık 200 aracın lastiği, kişi veya kişilerce kesici aletle patlatıldı.

Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu.

Polis ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Lastiği patlatılan araç sahibi Fatih Kılınç, AA muhabirine, gece saatlerinde olayın yaşandığını söyledi.

Polis ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını aktaran Kılınç, "Gece saat 2-3 civarlarında 40-45 yaşlarında biri geliyor. Eline bıçağı alıp arabaların lastiğine saplayarak yürüyor. Bu civarlarda bütün arabaları gezmiş ve lastiklerini patlatmış. Tespit edilen araba sayısının 200 olduğunu söylüyorlar." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gaziantep, 23 Nisan, Şahinbey, Olay, Güvenlik, Yakalama, Hırsızlık, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 200 Araçta Lastik Patlatan Şüpheliler Aranıyor - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:28:30. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 200 Araçta Lastik Patlatan Şüpheliler Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement