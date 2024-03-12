Gaziantep\'te 2024 "Aile Yılı" kabul edildi

Gaziantep'te yıl boyunca yapılacak tüm çalışmalarda, aile vurgusunun yapılması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi ve Valilik işbirliğinde, 2024 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ilgili tanıtım yapıldı.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, 2024 yılına "Aile Yılı" diyerek ailenin önemi hususunda güçlü bir ses çıkarmak istediklerini aktardı.
Proje kapsamında, sene boyunca yapılacak hemen her organizasyonda aile vurgusunda bulunacaklarını belirten Çeber, şöyle konuştu:
"Devlet büyük bir ailedir, aile de küçük bir devlettir diye boşuna dememişler. Bu ikisini ne kadar iyi idare ederseniz o kadar güçlü olursunuz. Güçlü olunca da mutlu olursunuz. Dolayısıyla bizim de aile yapımızla ilgili hassasiyetlerimizi bir kez daha seslendirmek ve bir kez daha gözden geçirmek ve güçlü şekilde söylemek gibi bir ihtiyacımız hasıl oldu."
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise küreselleşme ve hızlı şehirleşmenin geleneksel aileyi, çekirdek aileye dönüştürdüğünü söyledi.
Dünyaya geldiği Kozluca Mahallesi'nde, komşuluk, akrabalık bağlarının güçlü olduğunu; dede, nene başta olmak üzere geniş ailenin hep birlikte yaşadığı bir ortamda büyüdüğünü ancak bugünkü çocukların bu fırsatlardan yoksun kaldığını belirten Şahin, "Şimdi bize ne oluyor anlamaya çalıştığımızda, özellikle aile ve aile kurumunu kesinlikle korumamız gerektiğini görüyoruz. Bugün yaşadığımız sorunlara baktığımızda hepsi birer sonuç" dedi.
Belediye Başkanı Şahin; şiddet, uyuşturucu, teknolojik bağımlılık ve sosyal medya gerçeğiyle karşı karşıya olunduğunun altını çizerek "O zaman her şeyi devletten, Ankara'dan beklemeden Gaziantep modelini geliştirmeliyiz. Bu model, birlikten kuvvet doğar modeli. Valimizle birlikte bir çalışma yaptık. O yüzden de artık harekete geçiyoruz." diye konuştu.
Aile yapısının güçlendirilmesi için sene boyunca yapılacak işlerde aile vurgusunda bulunacaklarını, toplumun temel taşı olan ailenin güçlendirilmesi için çalışmaların hayata geçirileceğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:
"Bu konu, tek yıllık bir iş değil. Bu bir tohum, rota ve istikamet. Bunu sürdürülebilir kılmak da bu salonun elinde. O yüzden ailelerimizi güçlü ve mutlu yapalım. Bu şehri mutlu bir şehir, bu ülkeyi mutlu bir ülke, dünyayı da merhametli, sağlıklı, mutlu bir dünya yapmak hepimizin elinde."
Konuşmaların ardından ailenin önemini anlatan tanıtım filmi izletildi, Büyükşehir Belediyesinin aileyle yönelik hayata geçirdiği çalışmalar tanıtıldı, Gaziantep FK futbolcularının, iş insanlarının ve protokol üyelerinin aile mesajlarından oluşan videonun gösterimi yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 2024 'Aile Yılı' kabul edildi - Son Dakika
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