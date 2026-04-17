Gaziantep\'te 3 Proje Hayata Geçiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik 3 proje hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu'nun katılımıyla belediyenin başkanlık makamında protokolün imza töreni gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında "Gaziantep Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi", "Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi" ve "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Detaylı Enerji Etüdü ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı" projeleri uygulanacak.

"Gaziantep Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi" projesi kapsamında, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki personelin dijital ve geleneksel tanıtım yöntemlerine ilişkin bilgi ve uygulama kapasitesi artırılacak.

"Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi" ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin ihale hazırlığı, sözleşme yönetimi ve uygulama süreçlerindeki mevzuata uyum düzeyi geliştirilecek.

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Detaylı Enerji Etüdü ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı" projesi kapsamında da Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda doğal yaşam parkındaki enerji tüketimi analiz edilecek.

Projelerin, Gaziantep'in turizm kapasitesinin geliştirilmesine, kamu hizmetlerinde etkinlik ve mevzuata uyumun artırılmasına, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin güçlendirilmesine katkılar sunması amaçlanıyor.