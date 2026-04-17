Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te 3 Proje Hayata Geçiyor
17.04.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ile kurumsal kapasiteyi artıracak 3 proje başlatıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik 3 proje hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu'nun katılımıyla belediyenin başkanlık makamında protokolün imza töreni gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında "Gaziantep Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi", "Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi" ve "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Detaylı Enerji Etüdü ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı" projeleri uygulanacak.

"Gaziantep Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi" projesi kapsamında, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki personelin dijital ve geleneksel tanıtım yöntemlerine ilişkin bilgi ve uygulama kapasitesi artırılacak.

"Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi" ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin ihale hazırlığı, sözleşme yönetimi ve uygulama süreçlerindeki mevzuata uyum düzeyi geliştirilecek.

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Detaylı Enerji Etüdü ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı" projesi kapsamında da Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda doğal yaşam parkındaki enerji tüketimi analiz edilecek.

Projelerin, Gaziantep'in turizm kapasitesinin geliştirilmesine, kamu hizmetlerinde etkinlik ve mevzuata uyumun artırılmasına, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin güçlendirilmesine katkılar sunması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 17:56:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.