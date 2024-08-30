Gaziantep'te Zafer Bayramı kutlamasında İsmail Haniye posteri tepki çekti - Son Dakika
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Gaziantep'te Zafer Bayramı kutlamasında İsmail Haniye posteri tepki çekti

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Gaziantep'te yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında Hamas'ın eski lideri İsmail Haniye'nin posterinin asılması tepkilere neden oldu. CHP heyeti ve gaziler, Atatürk pankartı yerine Haniye'nin posterinin asılmasına tepki göstererek alandan ayrıldı. CHP'liler, Haniye posterini indirerek alana Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı. Şehitkamil Belediye Başkanı da bu durumu kınayarak, başkasının resmini asmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

30.08.2024 12:20  Güncelleme: 12:57
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(GAZİANTEP) - Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasının yapıldığı alana Hamas'ın eski lideri İsmail Haniye'nin posteri asılması tepki çekti. CHP heyeti, "Burada Atatürk pankartı yerine bu pankart niçin asılıyor" diye tepki gösterdi, gaziler de alanı terk etti. CHP'liler, Haniye posterini indirdi, alana Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı.

Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Gaziantep'te de Zafer Bayramı kutlaması Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Meydana öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'ninposterinin asılması tepki çekti. CHP heyeti, "Bu cumhuriyet, gazilerimizin ve kahramanlarımızın güç birliğiyle meydana geldi. Bugün 30 Ağustos'un 102'inci yıl dönümü. Bu pankart neyin nesi? Burada Atatürk pankartı yerine bu pankart niçin asılıyor?" diye tepki gösterdi, gaziler de alanı terk etti.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de tepki gösterek, şöyle konuştu:

"Bu alanda Atatürk ve Türk Bayrağı posterinin olması gerekirken Haniye'nin posteri vardı, onun sözleri vardı. Bugün bu kurtuluş bayramımızda, 30 Ağustos'ta bu meydanda bu posteri asanlar bu vicdanla nasıl yaşayacaksınız? CHP olarak bu ülkenin kurucu değerlerini kimsenin çiğnemesine asla izin vermeyecektir. O posterleri indirip Türk Bayrağı ve Atatürk posterimizi asıyoruz. Bu posterleri de indirmeye kimsenin gücü yetmecek. Çünkü Atatürk ve Türk Bayrağımız tüm milletin gönlünde yer alacaktır."

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise meydana Atatürk posterinin asılmamasına, "Bu milli mücadeleye saygısızlıktır, ulusal Kurtuluş Savaşı'mıza ve şehitlerimize saygısızlıktır, milli mücadelemizin lideri Atatürk'e saygısızlıktır" diyerek, tepki gösterdi.

Daha sonra CHP'liler, alandaki Haniye posterini indirdi, CHP'li Şehitkamil Belediyesi tarafından alana Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Şehitkamil, Gazi Mustafa Kemal'in izinden gittiği için Şehitkamil oldu. Bugün 30 Ağustos. Bu devletin lideri Mustafa Kemal Atatürk. Buraya başkasının resmini asamazsınız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Zafer Bayramı kutlamasında İsmail Haniye posteri tepki çekti - Son Dakika

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