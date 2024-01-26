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Gaziantep'te 30 tüfek ve 18 ses tabancası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te 30 tüfek ve 18 ses tabancası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, M.A. isimli şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 ruhsatsız av tüfeği, 18 satışı yasak olan ses tabancası ve şarjörleri ile 950 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.A. gözaltına alındı.

Gaziantep\'te 30 tüfek ve 18 ses tabancası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
26.01.2024 - 10:12,
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GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 30 tüfek ve 18 ses tabancası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'nın kentte ruhsatsız silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başattı. Yapılan araştırmanın ardından ekipler, M.A.'ya ait Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde bulunan 2 iş yeri ile evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde; 30 ruhsatsız av tüfeği, 18 satışı yasak olan ses tabancası ve şarjörleri ile 950 tabanca mermisi ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan ekipler, M.A.'yı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te 30 tüfek ve 18 ses tabancası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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