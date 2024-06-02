Gaziantep'te 35 bin 600 öğrencinin girdiği LGS heyecanı başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te 35 bin 600 öğrencinin girdiği LGS heyecanı başladı

Gaziantep'te 35 bin 600 civarında öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı saat 09.30'da başladı. Sabah erken saatlerde okullara gelen öğrenciler kontrollerin ardında sınav alanına girerken aileleri ise heyecanla çocuklarının çıkmasını bekledi. Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği LGS heyecanı başladı. Gaziantep'te de 35 bin 600 civarında öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı saat 09.30'da başladı. Sabah erken saatlerde okullara akın eden öğrenciler kimlik ve giriş evrakı kontrollerinin ardında sınav alanına alındı. Sınavın başlamasının ardından ise çocuklara içeride ter dökerken aileleri ise dışarıda heyecanla çıkmalarını bekledi. "Fen lisesi kazanmasını umuyoruz" Kızının sınava girdiğini ve heyecanlı olduklarını söyleyen İbrahim Kılıç isimli vatandaş, "Kızım sınava giriyor. Biraz heyecan var. İyi bir başarı elde ederek fen lisesi kazanmasını umuyoruz. Burada yoğun bir kalabalık var. Aileler ve çocukları heyecanlı ama ben sınavların adreslere yakın olması düşüncesindeyim. Çünkü bu konuda çok sıkıntı oluyor. Yetkililerin bu konuda çalışma yapması lazım" dedi.

02.06.2024 23:24
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Gaziantep'te 35 bin 600 öğrencinin girdiği LGS heyecanı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 35 bin 600 civarında öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı saat 09.30'da başladı. Sabah erken saatlerde okullara gelen öğrenciler kontrollerin ardında sınav alanına girerken aileleri ise heyecanla çocuklarının çıkmasını bekledi.

Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği LGS heyecanı başladı. Gaziantep'te de 35 bin 600 civarında öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı saat 09.30'da başladı. Sabah erken saatlerde okullara akın eden öğrenciler kimlik ve giriş evrakı kontrollerinin ardında sınav alanına alındı. Sınavın başlamasının ardından ise çocuklara içeride ter dökerken aileleri ise dışarıda heyecanla çıkmalarını bekledi.

"Fen lisesi kazanmasını umuyoruz"

Kızının sınava girdiğini ve heyecanlı olduklarını söyleyen İbrahim Kılıç isimli vatandaş, "Kızım sınava giriyor. Biraz heyecan var. İyi bir başarı elde ederek fen lisesi kazanmasını umuyoruz. Burada yoğun bir kalabalık var. Aileler ve çocukları heyecanlı ama ben sınavların adreslere yakın olması düşüncesindeyim. Çünkü bu konuda çok sıkıntı oluyor. Yetkililerin bu konuda çalışma yapması lazım" dedi.

Kaynak: İHA

İbrahim Kılıç, Gaziantep, Türkiye, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 35 bin 600 öğrencinin girdiği LGS heyecanı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 35 bin 600 öğrencinin girdiği LGS heyecanı başladı - Son Dakika
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