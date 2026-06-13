GAZİANTEP'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 00.08'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. İlk bilgilere göre, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
Ekiplerin sahada tarama çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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