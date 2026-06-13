Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem

(ANKARA)- AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki deprem saat 00.08'de, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da hissedildiğini belirterek, "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.