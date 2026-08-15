Gaziantep'te 400 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te 400 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 400 bin sentetik uyuşturucu hap ve 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş 400 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir depoya düzenledikleri operasyonda Gaziantep'ten kargo yoluyla yurt dışına kaçırılmak istenen 400 bin sentetik uyuşturucu hapı, sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş halde ele geçirdi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, narkotik köpeğinin de destek verdiği aramalarda mutfak araçlarının içerisine gizlenen uyuşturucunun ele geçirilme anı yer alıyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 400 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Meteoroloji’den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı
Galatasaray’a Rafael Leao müjdesi Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi
Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle Oğlu Ender için bakın ne yazdı Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı
Akılalmaz vahşet Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi

13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
12:48
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık Kafasına koydu gidiyor
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor
11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 15:48:44. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 400 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.