Gaziantep'te 400 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş 400 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir depoya düzenledikleri operasyonda Gaziantep'ten kargo yoluyla yurt dışına kaçırılmak istenen 400 bin sentetik uyuşturucu hapı, sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş halde ele geçirdi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, narkotik köpeğinin de destek verdiği aramalarda mutfak araçlarının içerisine gizlenen uyuşturucunun ele geçirilme anı yer alıyor.