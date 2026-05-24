Gaziantep\'te 500 Bin TL\'ye Kurbanlık Boğa Satışı

24.05.2026 10:27
Besici Hasan İyikesici, 'Efe' adlı 1 ton 100 kilo ağırlığında boğayı 500 bin TL'ye satışa sundu.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde besici Hasan İyikesici, 'Efe' adını verdiği 1 ton 100 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğayı 500 bin TL'den satışa çıkardı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Gaziantep genelinde kurbanlıklar da görücüye çıkmaya başladı. Oğuzeli ilçesinde besici Hasan İyikesici, 'Efe' adını verdiği 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğayı 500 bin liradan satışa çıkardı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda satılan 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki 'Fıstık' ismi verilen boğanın yavrusu olan 'Efe' alıcısını beklerken, besici Hasan İyikesici 'Efe'nin simental ırkı olduğunu ve 2,5 yaşında 1 ton 100 kilograma ulaştığını söyledi.

'EFE'NİN BABASI DA GEÇEN YIL AĞIRLIĞIYLA ŞAMPİYONDU'

İyikesici, 1 ton 100 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğanın 500 bin TL değerle satışa sunulduğunu ifade ederek, Efe'nin tüm bakımlarını kendi elleriyle yaptığını ve özel besi yemleri ile beslediğini söyledi.

Hasan İyikesici, "Kurbanlık boğamızın ismi Efe ve yaklaşık 1 ton 100 kilogram ağırlığında. Kurbanda bölgemizin ağırlık şampiyonu olan Fıstık ismini verdiğimiz boğanın oğlu Efe. Efe, Kurban Bayramı için alıcılarını bekliyor. Efe'nin kardeşleri de var gelecek bayrama da onlar satışa çıkacak. Efe'ye fiyat olarak 500 bin lira istiyoruz. Efe 2,5 yaşında. Kendi çiftliğimizde doğdu. Tüm bakımlarını kendi elimle yaptım. Çiftliğimizin gözdesi olan bir hayvan ve tonluk kurbanlık oldu" dedi.

'GÜNLÜK 20 KİLOGRAM YEM TÜKETİYOR'

Kurban Bayramı'na sayılı gün kaldığı için alıcılarının acele etmesi gerektiğini söyleyen İyikesici, "Çiftliğimizde yaklaşık 300'e yakın hayvanımız var. Efe çiftliğimizin en bakımlı ve en ağır hayvanı. Özel bakım isteyen bir tür. Kendi kategorisinde ırkından dolayı özel yemlerle besliyoruz kendisini. Irkı simental. Şu anda alıcısını bekliyoruz. Görüştüğümüz bir alıcımız var. Eğer satamaz isek gelecek yıl 1,5 tona ulaştırmayı hedefliyoruz ağırlıkta" dedi.

Kaynak: DHA

