Gaziantep'te aile festivali renkli görüntülere sahne oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal değerleri paylaşmak amacıyla düzenlenen "Aile Yılı Festivali" kuşakları buluşturan gösterilerle dolu dolu geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesiyle beraber toplumun temel taşı olan aile yapısının güçlendirilmesi ve yuvaların birliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği festival büyük ilgi gördü. Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde Festivaller Parkı'nda düzenlenen festivalde kentin yöresel lezzetleri de tanıtıldı. Birçok kamu ve özel kurumun yanı sıra STK'larında stant açtığı festivalde, düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde birçok etkinlik düzenleniyor

Kente ait el sanatlarının sergilendiği festivali ailecek gezen Gaziantepliler, festivalde keyif dolu vakit geçirdiler. Ailenin toplumdaki önemine dikkat çekmeyi amaçlayan festivalde eğlenceli yarışmalar ve masal dinletilerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunuluyor. Sahne gösterileri gün boyunca ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken, ayrıca kurulan satış stantlarında el emeği ürünler ve yöresel lezzetler vatandaşlarla buluşturuldu.

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, ailelerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin çok güzel geçtiğini dile getirerek, "Malumunuz bu yıl Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile yılı' olarak ilan edildi. Dolayısıyla bütün kurumlar ailenin korunması, güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle taşınması için tüm imkanlarını seferber etmek suretiyle birbirinden farklı etkinlikler yapıyorlar. Gaziantep İl Müftülüğü olarak bu anlamda kurumlarımızla ve tüm meslektaşlarımızla ciddi faaliyetler yapıyoruz. Aile festivaline bizler de Aile ve Dini Rehberlik Merkezimizle katıldık. Aile ve Dini Rehberlik Merkezimiz kardeşlerimizin gelip özellikle dini sorular anlamında cevaplarını bulabilecekleri, aile saadetine yönelik tavsiyeleri dinleyebilecekleri ve manevi danışmanlık anlamında hizmet alabilecekleri özel bir mekan oldu. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Festivale ciddi bir ilgi var. Bizler millet olarak şuna inanıyoruz, aile bizim için bir merhamet ve muhabbet olacağıdır. Aile güven ve sadakat iklimidir. Aile alternatifi olmayan ve yeri doldurulamayacak en önemli kurumdur. Dolayısıyla bütün imkanlarımızla aile kurumumuzu güçlendirmek, her türlü zararlı akımlardan korumak ve muhabbetimizi zedeleyecek her türlü tehlikelerden korumakla mükellefiz. Çünkü güçlü toplumlar güçlü ailelerden meydana gelir. Dolayısıyla güçlü bir aile ve hayırlı nesille millet olarak geleceğe daha güvenle bakarız" dedi.

"Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Gaziantep'te unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirten vatandaşlardan Ömer Uğraş ise, "Festivali oğlumla birlikte gezmeye geldik. Gerçekten festival çok güzel olmuş. Ben bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aileyi önemseyen, aileye değer veren Cumhurbaşkanımızın olması bizi mutlu ediyor. Bütün paydaşlar gerçekten çok güzel bir organizasyon düzenlemişler, çok beğendim. Bu tür güzel organizasyonların devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Festivalin amacına ulaştığını belirten Yasemin Emrullah, "Bu yıl aile yılı olarak ilan edildi. Aileler festivale hem destek verdi hem de ilgi gösterdi. Festival çok güzel geçti. Festivalin tanıtımı çok güzel yapıldı. Festivalimiz şenlik halinde devam ediyor" diye konuştu.