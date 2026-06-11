Gaziantep\'te Aile İçi Şiddet: Hamile Kadın ve Çocukları Darbedildi

GAZİANTEP'te M.N., tartıştığı hamile eşi ve daha önceki evliliğinden olan 3 çocuğunu darbetti.

Olay öğle saatlerinde Binevler Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre M.N. hamile eşi Sündüz Ç. (28) ile kadının daha önceki evliliğinden olan çocukları Kerem (9), Halil (6) ve Adem'i (3) darbetti. Anne Sündüz Ç., saldırıdan kurtulmak için çocuklarını da yanına alarak sokağa kaçtı. Sokak ortasında da eşi ve üvey çocuklarını darbetmeye devam eden M.N.'ye esnaf ve komşuları müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen anne ve 3 çocuğu ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından saldırgan M.N., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.