Gaziantep'te Aile İçi Şiddet: Hamile Kadın ve Çocukları Darbedildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Aile İçi Şiddet: Hamile Kadın ve Çocukları Darbedildi

Gaziantep\'te Aile İçi Şiddet: Hamile Kadın ve Çocukları Darbedildi
11.06.2026 20:21
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M.N., hamile eşi ve üvey çocuklarını darbetti, komşular müdahale etti, polis devreye girdi.

GAZİANTEP'te M.N., tartıştığı hamile eşi ve daha önceki evliliğinden olan 3 çocuğunu darbetti.

Olay öğle saatlerinde Binevler Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre M.N. hamile eşi Sündüz Ç. (28) ile kadının daha önceki evliliğinden olan çocukları Kerem (9), Halil (6) ve Adem'i (3) darbetti. Anne Sündüz Ç., saldırıdan kurtulmak için çocuklarını da yanına alarak sokağa kaçtı. Sokak ortasında da eşi ve üvey çocuklarını darbetmeye devam eden M.N.'ye esnaf ve komşuları müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen anne ve 3 çocuğu ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından saldırgan M.N., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Aile İçi Şiddet: Hamile Kadın ve Çocukları Darbedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Arzu Sağlam Arzu Sağlam:
    çocuklara ve hamile karısına şiddet uygulamak ya hiç yazık be ?? ben de eşimle tartışırız ama elimi kaldıramam asla böyle saldırgan davranışlara anlam veremiyorum ?? 0 0 Yanıtla
  • Nihal Temur Nihal Temur:
    bu tür olaylarda polis hızlı müdahale ediyo iyi de bir de mahkemeler ne kadar hızlı karar veriyo merak ediyorum çünkü süreci takip eden insanlar bilir ki dava açılıp kapanması aylar alabiliyo hatta seneler de söz konusu olabiliyo 0 0 Yanıtla
  • Gülçin Kurt Gülçin Kurt:
    kadın da erkek de çalışması lazım da bu adamın işi yok işte ondan böyle oluyo böyle işsiz adamlar hep evde oturur da sinirini çıkarır ailelerine 0 0 Yanıtla
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