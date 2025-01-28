Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezi Protokolü İmzalandı

Gaziantep\'te Aile Sağlık Merkezi Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te Gökdemir ailesi tarafından yenilenecek sağlık merkezi için imza töreni düzenlendi.

28.01.2025 15:20
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Gaziantep'te hayırsever aile tarafından yapılacak Burç Esentepe Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil ve Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yenilenme çalışması için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Gökdemir ailesi iş birliğiyle Burç Esentepe Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil ve Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yenilenmesi için Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Kemal Çeber, son bir yılda 40 yeni aile sağlığı merkezini hizmete açtıklarını ifade etti.

Hayırda yarışan ailelere teşekkür eden Çeber, "Önümüzdeki bir yıl içerisinde hedefimiz bu sayıyı 150 daha artırmak. Bunu başardığımızda hastanelerde, daha üst kademelerde çok daha rahatlayacağız. Herkes kendisine en yakın noktada sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Ben şehrim ve Gaziantepliler adına hayırsever Gökdemir ailesine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentte hayırseverlerin adeta birbiriyle yarıştığını ifade etti.

İnsanı temel alan bir hizmet anlayışına sahip olduklarını belirten Şahin, "Bölgede hizmet veren sağlık ocağı çok eskimişti. Burç artık çok daha büyük bir yer oldu. Dolayısıyla bu yeni yapılacak aile sağlık merkezi ile ihtiyaçlar daha iyi karşılanacak. Bugün atılacak imzalar ile birlikte bu merkezin ve beraberindeki 112 Acil İstasyonu için ilk adım atılmış olacak." şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin ise söz konusu hizmet binasının 50 yılı aşkındır hizmet verdiğini ve yenilenmesi gerektiğini belirterek emeği geçenlere teşükkür etti.

Hayırsever Halil ve Sabiha Gökdemir de projenin Gaziantep'e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kaynak: AA

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