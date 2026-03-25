Gaziantep'te Anne Adaylarına Eğitim Programı

25.03.2026 17:44
Gaziantep'te anne adaylarına 8 hafta sürecek ebe liderliğinde eğitim ve danışmanlık programı başlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinesinde, Gaziantep Üniversitesi ile İŞKUR işbirliğinde "Ebe desteğiyle sağlıklı gebeler, sağlıklı nesiller" sloganından hareketle "Ebe Süreklilik Bakım Modelinin Maternal ve Neonatal Klinik Sonuçlara Etkisi: Belediye Temelli Paralel Gruplu Randomize Kontrollü Çalışma" projesi hazırlandı.

Projede, kadına gebelik, doğum ve lohusalık sürecinde aynı ebenin eşlik etmesiyle sezaryen oranlarının düşürülmesi, doğum korkusunun azaltılması ve doğum memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Projeyle gebeliğin 16 ile 27'nci haftaları arasında bulunan ve belediye kadın sağlığı merkezlerine??????? kayıtlı 120 gebe çalışmaya dahil edilecek.

Katılımcıların 60 müdahale ve 60 kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılacağı projede, müdahale grubunda yer alan gebelere, ebe liderliğinde 8 hafta boyunca, haftada bir gün 90 dakika süren eğitim ve danışmanlık programı uygulanacak.

Ebe tarafından doğum öncesi takip sağlanan gebeye doğumda eşlik edilecek ve lohusalık döneminde iki ev ziyareti gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatma Şahin, önemli bir projeyi gerçekleştireceklerini belirtti.

Anne ve bebek sağlığı konusunun önemine işaret eden Şahin, "Üniversitemize çok teşekkür ediyorum. 3. sınıf öğrencilerimizden başlamak üzere her gebenin bir ebesi olacak. Aynı aile hekimi gibi düşünün ve o süreci takip edecek. Doğum sonrası 6 hafta boyunca da takip edecek." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bu projeyi destekleyen yazılım hazırlayacaklarını ifade eden Şahin, "Bir takip sistemi koyacağız. Bunu talep eden öğrencilerimizle bunu talep eden gebelerimizi bir araya getirdikten sonra hocalarımız eğitime başlayacaklar. Günün sonunda ebesiyle, gebesiyle, çocuğuyla huzurlu bir neslin devamı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Mezarlıkta defin sırasında husumetlisini tabancayla yaraladı Mezarlıkta defin sırasında husumetlisini tabancayla yaraladı
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
Son bir imza kaldı Karşıyaka’ya yeni stat müjdesi Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
