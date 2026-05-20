Gaziantep\'te Bayram İçin Baklava Mesaisi

20.05.2026 10:00
Gaziantep baklavacıları, Kurban Bayramı öncesi siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

GAZİANTEP'te baklava ustalarının Kurban Bayramı öncesinde siparişler için yoğun mesaisi başladı. Kent genelinde günlük rutin 80 ton üretimi yapılan baklava, bayram siparişleriyle birlikte 100-120 tona kadar yükselirken, baklavacılar 24 saat mesai kavramı ile çalışıyor.

Baklavası ve fıstığı ile ünlü Gaziantep'te, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için akşam imalathanelerde çalışmalara başlayan ustalar, sabaha kadar çalışmalarını sürdürüyor. El emeği ile hazırlanan baklavalar paketlenerek yurt dışına ve farklı şehirlere uçak ya da otobüs ile ulaştırılırken, üretim ve mesai bayram dolayısıyla iki katına çıkıyor. İmalathanelerde çalışmalarını arttıran ustalar, 24 saat esasına göre çalışırken 1 günde Türkiye'nin, 2 günde de dünyanın her yerine kargo ile ulaştırılıyor.

'SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Baklava ustası Ömer Çelebioğlu, Kurban Bayramı'nda siparişlerin yetiştirilmesi için hazırlıkların 10-15 gün öncesinden başladığını belirterek, "Gelen siparişleri itinalı şekilde coğrafi işaretli baklavamızı geleneksel yöntemlerle el emeği göz nuru yapıp yurt içi ve yurt dışı göndermeye başladık. Kapasiteyi iki katına çıkarttık. Baklava 24 farklı aşamadan geçerek tezgahlarda yerini alıyor" dedi.

'DÜNYANIN HER NOKTASINA BAKLAVA ULAŞTIRIYORUZ'

Çelebioğlu, "Yurt içine 24 saatte teslimat sağlıyoruz yurt dışına da 48 saat içinde teslimat sağlıyoruz. Yurt dışında başta Çin olmak üzere Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesine 48 saati içinde teslimat sağlıyoruz. Gaziantep genelinde rutinde 80 ton baklava üretimi sağlanmaktayken bayram yaklaştığı için bu rakam 100-120 tona kadar çıkıyor. Arife günü bu rakam 120 tonu bularak tüm siparişleri tamamlamış oluyoruz" diye konuştu.

'BİRİNCİ SINIF MALZEMEYİ USTALIKLA BİRLEŞTİRİYORUZ'

Gaziantep baklavasının bölgeye has üretim olduğunu ve kullanılan birinci sınıf malzeme ile ustalığın birleşmesiyle lezzetin yakalandığını söyleyen Çelebioğlu, "Gaziantep baklavasını diğer baklavalardan ayıran özellik öncelikle bu ürünün Gaziantep'te üretilmesidir. Pergelin bir ucunu Gaziantep Kalesi'ne koyun diğer uçunuyla 30 kilometrelik daire çizin ve bu dairenin dışında bu baklava üretilemiyor. Gaziantep baklava yapılabilecek bir iklime sahip. Bu iklimden dolayı coğrafi işaretli baklavamızı tescillendirdik ve Avrupa Birliği'ne de dahil ettirdik. Baklavalarımızda köylerimizden getirdiğimiz sadeyağ kullanılmaktadır. Boz iç dediğimiz ilk hasat fıstıkları baklava üretimine kullanıyoruz. Bunların üzerine Gaziantep ustalığını da dahil ediyoruz. Yaklaşık 15-20 yıllık ustalarımızla baklavalarımızı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

