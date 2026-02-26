Gaziantep'te Bin Yetimle İftar Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Bin Yetimle İftar Düzenlendi

Gaziantep\'te Bin Yetimle İftar Düzenlendi
26.02.2026 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Belediyesi, Halep'te bin yetim ve aileleri için iftar programı düzenledi. Türk yetkililer katıldı.

Gaziantep Belediyesi, Suriye'nin Halep ilinin Furkan Mahallesi'nde bulunan Abdullah bin Abbas Camii'nde, yaklaşık bin yetim ve ailelerinin katılımıyla toplu iftar programı düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen iftar programına Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep Valisi Azzam Garib, Türkiye'nin Halep Konsolosu Hakan Cengiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile belediye üyeleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden heyetler katıldı.

İftar kapsamında yetim çocuklar ve aileleri için Abdullah bin Abbas Camii'nde yemekler hazırlanırken, program alanına Türk halkından Suriye halkına hitaben mesajların yer aldığı pankartlar asıldı. Pankartlarda, "Afiyet olsun, Allah orucunuzu kabul etsin" ve "Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.

Programda AA muhabirine açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mezopotamya topraklarından gelen bir evlat olarak Suriye'de bulunmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Suriyelilerin evlerine güvenli şekilde dönmesinin ve güvenli bir ortamda yaşamalarının öncelikleri olduğunu ifade eden Çankırı, güvenlik sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu belirtti.

Çankırı, Suriye'nin tüm illerinin yeniden ihya ve inşası sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin destek vermeye devam edeceğini vurgulayarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 10 gün boyunca iftar sofraları kuracağını, ayrıca 18 belediyenin daha el-Bab ve Şam başta olmak üzere çeşitli bölgelerde iftar programları düzenleyeceğini kaydetti.

Ramazan ayının kardeşlik, paylaşma ve bereket ayı olduğuna işaret eden Çankırı, Türkiye'nin her zaman Suriyelilerin yanında olduğunu ifade etti.

Programda Suriyeli yetim çocukların Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini ilettiğini aktaran Çankırı, Türkiye ile Suriye arasındaki bağların gönüllü elçiler aracılığıyla sürmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, İftar, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Bin Yetimle İftar Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
Yenidoğan bebekli aileye silah çekti Yenidoğan bebekli aileye silah çekti
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım
8 kollu ahtapot Torino’da Uğurcan Çakır rüzgarı 8 kollu ahtapot! Torino'da Uğurcan Çakır rüzgarı
Okan Buruk: Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık Okan Buruk: Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık

22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 23:06:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Bin Yetimle İftar Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.