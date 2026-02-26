Gaziantep\'te Bin Yetimle İftar Düzenlendi

Gaziantep Belediyesi, Suriye'nin Halep ilinin Furkan Mahallesi'nde bulunan Abdullah bin Abbas Camii'nde, yaklaşık bin yetim ve ailelerinin katılımıyla toplu iftar programı düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen iftar programına Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep Valisi Azzam Garib, Türkiye'nin Halep Konsolosu Hakan Cengiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile belediye üyeleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden heyetler katıldı.

İftar kapsamında yetim çocuklar ve aileleri için Abdullah bin Abbas Camii'nde yemekler hazırlanırken, program alanına Türk halkından Suriye halkına hitaben mesajların yer aldığı pankartlar asıldı. Pankartlarda, "Afiyet olsun, Allah orucunuzu kabul etsin" ve "Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.

Programda AA muhabirine açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mezopotamya topraklarından gelen bir evlat olarak Suriye'de bulunmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Suriyelilerin evlerine güvenli şekilde dönmesinin ve güvenli bir ortamda yaşamalarının öncelikleri olduğunu ifade eden Çankırı, güvenlik sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu belirtti.

Çankırı, Suriye'nin tüm illerinin yeniden ihya ve inşası sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin destek vermeye devam edeceğini vurgulayarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 10 gün boyunca iftar sofraları kuracağını, ayrıca 18 belediyenin daha el-Bab ve Şam başta olmak üzere çeşitli bölgelerde iftar programları düzenleyeceğini kaydetti.

Ramazan ayının kardeşlik, paylaşma ve bereket ayı olduğuna işaret eden Çankırı, Türkiye'nin her zaman Suriyelilerin yanında olduğunu ifade etti.

Programda Suriyeli yetim çocukların Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini ilettiğini aktaran Çankırı, Türkiye ile Suriye arasındaki bağların gönüllü elçiler aracılığıyla sürmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.