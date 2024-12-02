Gaziantep'te bir çocuk, tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

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Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

M.E. (13) merkez Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki Şehit Enes Kaya İlkokulu önünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayla M.E, bıçakla bacağından yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.