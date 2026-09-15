Gaziantep'te çiftçilere 2026'da 3 milyon 531 bin litre mazot desteği verilecek - Son Dakika
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Gaziantep'te çiftçilere 2026'da 3 milyon 531 bin litre mazot desteği verilecek

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ÇKS'ye kayıtlı üreticilere 2026 sonbahar döneminde toplam 3 milyon 531 bin 710 litre mazot desteği verilmesini kararlaştırdı. Yüzde 100 hibeli destekten şartları taşıyan 48 bin 182 üreticinin yararlanması planlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yönelik yüzde 100 hibeli mazot desteğini 2026 yılında da sürdürecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin eylül ayı dönem toplantısının 1. birleşiminde, 2026 sonbahar döneminde çiftçilere toplam 3 milyon 531 bin 710 litre mazot desteği verilmesi kararlaştırıldı.

Destekten, şartları taşıyan 48 bin 182 üreticinin yararlanması planlanıyor.

Mazot desteği, daha önce Gaziantep Çiftçi Kart sahibi olan üreticilerin kartlarına doğrudan tanımlanacak.

Yeni kayıt yaptıran üreticilere ise kartları ulaştırılacak.

Açıklamada, 2022-2025 yıllarında toplam 18 milyon 415 bin 100 litre mazot desteği sağlandığı belirtildi.

2026 yılı için planlanan destekle birlikte beş yılda verilen toplam mazot miktarının 21 milyon 946 bin 810 litreye ulaşacağı kaydedildi.

Meclis toplantısında ayrıca 20 bin sumak fidanının temin edilmesine ilişkin karar alındı.

Fidanların 15 bini ÇKS'ye kayıtlı üreticilere yüzde 50 hibeli olarak verilecek olup kalan 5 bin fidan ise belediyeye tahsis edilen arazilere dikilecek.

Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde uygulanması planlanan akıllı yer altı damlama sulama projesinin toplam maliyeti ise 20 milyon lira olarak belirlendi.

Projenin 10 milyon lirası GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hibe olarak karşılanacak.

Öte yandan, yemek hizmeti bulunmayan bazı anaokullarındaki öğrencilere simit ve süt desteği verilmesinin planlandığı bildirildi.

Uygulamaya dahil edilecek okullar ve öğrenci sayıları, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak bilgiler doğrultusunda belirlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te çiftçilere 2026'da 3 milyon 531 bin litre mazot desteği verilecek - Son Dakika

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