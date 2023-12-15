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Gaziantep'te cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cinayet, uyuşturucu ticareti ve silahlı tehdit gibi suçlardan aranan şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep\'te cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı
15.12.2023 - 14:31,
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten adam öldürme", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" "silahlı tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, 4 farklı adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheli S.F.A'yı yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Cinayet, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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