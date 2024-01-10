Gaziantep\'te \'Çobanlar Çetesi\' Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

GAZİANTEP'te 'Çobanlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yapan Çobanlar suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için Araban ilçesinde 6 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. M.B.Ç., M.Ö., A.Ö., M.G., H.U., O.D. ve H.G. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 27 gram metamfetamin, 2 tabanca, 1 tüfek, mermi ve bir miktar para ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.