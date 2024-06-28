Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finansman kaynaklarının deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Oğuzeli ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.K.B. gözaltına alındı.

Adresteki aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.