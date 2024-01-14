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Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında çöktü - Son Dakika
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Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep\'te depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında çöktü
14.01.2024 - 12:38,
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutunun kapladığı yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam ediliyor. Pınarbaşı Mahallesi'nde de depremde ağır hasar alan ve boşaltılan 6 katlı Akar Apartmanı için yıkım kararı verildi. Bölgede önlem alınmasının ardından ekipler tarafından kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında, apartman bir anda çöktü. Çökme ile etrafı bir anda toz bulutu kaplarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Kaynak: DHA
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