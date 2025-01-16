Gaziantep'te Depremzedelerin Konteynerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te Depremzedelerin Konteynerinde Yangın Çıktı

Gaziantep\'te Depremzedelerin Konteynerinde Yangın Çıktı

Nurdağı ilçesinde depremzede Kavak ailesine ait konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Konteyner kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

16.01.2025 12:08  Güncelleme: 12:10
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GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, depremzedenin yaşadığı konteynerde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kırışkal Mahallesi'ndeki depremzede Kavak ailesine ait konteynerde meydana geldi. Kimsenin bulunmadığı sırada konteynerde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından konteyner kullanılmaz hale geldi. Kavak ailesi yakınlarının yanına yerleşirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

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