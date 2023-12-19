Gaziantep\'te derede bebek cesedi bulundu

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde derede bir bebek cesedi derede bulundu.
Çakmak Mahallesi'ndeki Allaben deresinde hareketsiz halde bebek gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, deredeki yenidoğan erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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