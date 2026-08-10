Gaziantep\'te Dereye Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Veysel D. (81), yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel D.'nin kullandığı 80 FC 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikte dereye yuvarlandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Veysel Dönmez, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.