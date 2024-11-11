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Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu

Gaziantep\'te Dolandırıcılık Operasyonu

Gaziantep merkezli operasyonda, 19 şüpheliden 11'i tutuklandı; 74 milyon TL dolandırıcılık iddiası.

11.11.2024 17:09
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GAZİANTEP merkezli 9 ilde, polisin düzenlediği operasyonda 6 farklı ülkedeki 7 firmayı 74 milyon TL dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 farklı ülkeden 7 firmanın internet üzerinden dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulunmaları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışma sonrası 6 farklı ülkedeki firmaları 74 milyon TL dolandıranların kimliklerini belirleyerek, 5 Kasım'da 9 farklı ildeki 19 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile çek ve doküman ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca şüphelilere ait 40 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmazlara da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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