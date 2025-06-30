Gaziantep'te drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesinde drift yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası kesildi ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.