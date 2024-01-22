Gaziantep\'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü

GAZİANTEP'te market işletmecisi Sezai Altın (48), taşınması için baskı yaptığı işyeri sahibi aynı zamanda eniştesi olan Süleyman C. tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi Semt Parkı'nda meydana geldi. Süleyman C., iddiaya göre kendisine ait dükkanda market işleten kayınbiraderi Sezai Altın'a taşınması konusunda baskı yaptı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine taraflar konuşmak üzere semt parkında buluştu. Burada başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman C., üzerinde bulunan tabancayla kayınbiraderi Sezai Altın'a ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sezai Altın'ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.