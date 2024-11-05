Gaziantep'te Etkili İletişim Eğitimi - Son Dakika
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Gaziantep'te Etkili İletişim Eğitimi

Belediye-STK ilişkilerini güçlendirmek için yapılan programda etkili iletişim teknikleri anlatıldı.

05.11.2024 15:47
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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediye Başkanları Birliği (TBBB) tarafından organize edilen belediye-STK ilişkilerinin geliştirilmesi projesi kapsamında Gaziantep'te düzenlenen programda etkili iletişim anlatıldı.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Şahan, 25 Aralık Panorama Müzesi'ndeki sunumunda etkili iletişim tekniklerini anlattı.

İnsanoğlunun her zaman kendine yakışan şekilde davranması gerektiğini belirten Şahan, şöyle konuştu:

"Dünyadaki milyarlarca canlı içinde rabbimiz insanı en yüce kılmış, çünkü insanın aklı var. Bu yüzden birbirimize hak ettiğimiz gibi davranmalıyız. İnsan ilişkilerinin zayıf olduğu ve toplumların birbirine saygı duymadığının kanıtını trafikte görürsünüz. Sarı ışıkta korna çalınıyor, insanlar birbirine yol vermiyorsa, kavşaklarda kaza oluyorsa, yaya geçidinde hızlı geçmek zorunda kalıyorsanız burada iletişim zayıf demektir."

İletişimde formülün öfkeyi kontrol etmek olduğuna değinen Şahan, insanların birbirini dinleyerek iletişimdeki sorunları büyük ölçüde giderebileceğini kaydetti.

Şahan, etkili iletişim örneklerini geçmiş tarihlerde siyasilerin kullandığı reklam teknikleriyle birlikte değerlendirdikten sonra soru cevap yaparak sunumunu tamamladı.

Kaynak: AA

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