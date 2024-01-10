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Gaziantep'te FETÖ'de 'ilçe imamı' olarak görev aldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ'de 'ilçe imamı' olarak görev aldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde sözde ilçe imamlığı görevinde bulunan ve 2016'dan beri aranan R.K, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Gaziantep\'te FETÖ\'de \'ilçe imamı\' olarak görev aldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı
10.01.2024 - 15:14,
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Gaziantep'te FETÖ'de "ilçe imamı" olarak görev aldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde sözde ilçe imamlığı görevinde bulunan ve 2016'den beri aranan R.K'yi tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Şehitkamil ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla R.K'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Gaziantep, JASAT, Terör, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ'de 'ilçe imamı' olarak görev aldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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