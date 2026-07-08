Gaziantep'te 31 suç kaydı olan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, Şahinbey ilçesinde silahlı, yağma, hırsızlık suçları başta olmak üzere 31 farklı dosyadan suç kaydı ve hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı operasyonla yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.