Gaziantep'in Nizip ilçesinde, arkadaşlarıyla serinlemek için Fırat Nehri'ne giren kişi boğuldu.
Saray Mahallesi yakınlarında arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren Cengiz Kılınç, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Nehirden çıkarılan Kılınç, kurtarılamadı.
Kılınç'ın cenazesi otopsi için Nizip İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Fırat Nehri'nde boğulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?