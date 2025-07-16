Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırsal Bedirköy Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
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