Gaziantep'te Gölette Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Gölette Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Başlatıldı

Gaziantep\'te Gölette Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği gölette kaybolan bir çocuğun bulunması için jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve itfaiye seferber oldu. Arkadaşları tarafından kurtarılan bir çocuk, hastaneye kaldırılırken, kaybolan çocuğu bulmak için 100 kişilik bir ekip çalışma yürütüyor.

09.06.2024 22:53
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan bir çocuğun bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla Yeniceli Mahallesi'ndeki Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren C.G. (16) ve E.K. (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çocukların arkadaşları E.K'yi kurtarmayı başardı ancak C.G. gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren E.K'yi Gaziantep'teki Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Gaziantep Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin (SAK) de yer aldığı 100 kişilik ekip, kaybolan çocuğun bulunması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Gölette Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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