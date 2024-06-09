Gaziantep\'te Gölette Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan bir çocuğun bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla Yeniceli Mahallesi'ndeki Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren C.G. (16) ve E.K. (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çocukların arkadaşları E.K'yi kurtarmayı başardı ancak C.G. gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren E.K'yi Gaziantep'teki Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Gaziantep Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin (SAK) de yer aldığı 100 kişilik ekip, kaybolan çocuğun bulunması için çalışma yürütüyor.